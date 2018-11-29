На украинской границе увеличивается свалка "евроблях"

Возле контрольно-пропускного пункта "Лужанка-Берегшурань" в Закарпатской области расположена незаконная стоянка, на которой владельцы оставляют свои автомобили. Большинство из них уже разграблены. Жители города Береговое рассказывают, что такая ситуация царит в их регионе уже не первый год.

Брошенные автомобили разные – здесь стоят и микробусы, и малолитражки. А большинство заброшенного транспорта имеет польские и венгерские номера, об этом сообщает Mukachevo.net.

На некоторых автомобилях четко видно вмешательство вандалов и грабителей. Многие автомобили уже не имеют стекол, колес и панели приборов.

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Местные также сообщили, что водители оставляют автомобили прямо в поле и возле кафе "Hatar".

Обычно машины стоят здесь пару дней. Например, если у владельца какие-то проблемы с документами, то он просто оставляет его здесь. Однако некоторые машины стоят здесь уже явно не первый год. А некоторые автомобили забирают и потом уже разбирают на запчасти,

– рассказал один из перевозчиков.

Количество автомобилей на этой нелегальной стоянке увеличивается с каждым днем. Некоторые жители считают, что это связано с новым законом, который лишил украинцев возможности завозить на территорию страны машины, имеющие иностранную регистрацию в режиме транзита.

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Напомним, что митингующие были недовольны новым законом, который вступил в силу в полночь 25 ноября. А потому На Львовщине "евробляхеры" заблокировали четыре контрольно-пропускных пункта в страны ЕС, в частности в Краковце свое недовольство выражают более 1000 протестующих. Из-за массовых протестов владельцев автомобилей с иностранной регистрацией движение транспорта на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией остается осложненным.



А в 28 ноября пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что сейчас уже полностью разблокированы все подъездные пути, которые ведут к пунктам пропуска на западных границах Украины, перекрытым ранее владельцами авто на еврономерах.

Почему протестовали владельцы авто на еврономерах? 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. Поэтому владельцы авто на еврономерах прибегли к новым протестам и блокировали западные границы Украины.