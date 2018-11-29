На українському кордоні збільшується звалище "євроблях"

Біля контрольно-пропускного пункту "Лужанка-Берегшурань" у Закарпатській області розташована незаконна стоянка, на якій власники залишають свої автомобілі. Більшість з них вже розграбовані. Жителі міста Берегове розказують, що така ситуація панує в їх регіоні вже не перший рік.

Покинуті автомобілі різні – тут стоять і мікробуси, і малолітражки. А більшість покинутого транспорту має польські та угорські номери, про це повідомляє Mukachevo.net.

На деяких автівках чітко видно втручання вандалів та грабіжників. Багато автомобілів вже не мають скла, колес та панелі приладів.

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Місцеві також повідомили, що водії залишають автомобілі просто у полі та біля кафе "Hatar".

Зазвичай машини стоять тут пару днів. Наприклад, якщо у власника якісь проблеми з документами, то він просто лишає його тут. Однак деякі машини стоять тут вже явно не перший рік. А деякі автомобілі забирають і потім вже розбирають на запчастини,

– розказав один з перевізників.

Кількість автомобілів на цій нелегальній стоянці збільшується з кожним днем. Деякі жителі вважать, що це пов’язано з новим законами, що лишили українців можливості завозити на території країни машини, що мають іноземну реєстрацію у режимі транзиту.

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Нагадаємо, що мітингувальники були незадоволені новим законом, який набрав чинності опівночі 25 листопада. А тому на Львівщині "євробляхарі" заблокували чотири контрольно-пропускні пункти до країн ЄС, зокрема у Краковці своє невдоволення висловлюють понад 1000 протестувальників. Через масові протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією рух транспорту на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною залишається ускладненим.

А в 28 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України повідомила що зараз вже повністю розблоковано всі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західних кордонах України, перекриті раніше власниками авто на єврономерах.

Чому протестували власники авто на єврономерах? 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. Тож власники авто на єврономерах вдалися до нових протестів і блокували західні кордони України.