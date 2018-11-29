15:54
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      На українському кордоні збільшується звалище "євроблях"

      547 Читать новость на русском
      Звалище "євроблях" на КПП "Лужанка-Берегшурань"
      Звалище "євроблях" на КПП "Лужанка-Берегшурань" / Фото из открытых источников

      Біля контрольно-пропускного пункту "Лужанка-Берегшурань" у Закарпатській області розташована незаконна стоянка, на якій власники залишають свої автомобілі. Більшість з них вже розграбовані. Жителі міста Берегове розказують, що така ситуація панує в їх регіоні вже не перший рік.

      Покинуті автомобілі різні – тут стоять і мікробуси, і малолітражки. А більшість покинутого транспорту має польські та угорські номери, про це повідомляє Mukachevo.net.

      На деяких автівках чітко видно втручання вандалів та грабіжників. Багато автомобілів вже не мають скла, колес та панелі приладів.

      Читайте також: Скільки водіїв приїхали на львівську митницю, щоб розмитнити авто на єврономерах

      Місцеві також повідомили, що водії залишають автомобілі просто у полі та біля кафе "Hatar".

      Зазвичай машини стоять тут пару днів. Наприклад, якщо у власника якісь проблеми з документами, то він просто лишає його тут. Однак деякі машини стоять тут вже явно не перший рік. А деякі автомобілі забирають і потім вже розбирають на запчастини,
       розказав один з перевізників.

      Кількість автомобілів на цій нелегальній стоянці збільшується з кожним днем. Деякі жителі вважать, що це пов’язано з новим законами, що лишили українців можливості завозити на території країни машини, що мають іноземну реєстрацію у режимі транзиту.

      Читайте також: Власники авто на єврономерах розблокували всі дороги, проте анонсували нову акцію

      Нагадаємо, що мітингувальники були незадоволені новим законом, який набрав чинності опівночі 25 листопада. А тому на Львівщині "євробляхарі" заблокували чотири контрольно-пропускні пункти до країн ЄС, зокрема у Краковці своє невдоволення висловлюють понад 1000 протестувальників. Через масові протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією рух транспорту на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною залишається ускладненим.

      А в 28 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України повідомила що зараз вже повністю розблоковано всі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західних кордонах України, перекриті раніше власниками авто на єврономерах.

      Чому протестували власники авто на єврономерах? 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. Тож власники авто на єврономерах вдалися до нових протестів і блокували західні кордони України.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 615
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67255
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1356
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 3305
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 927
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Чому європейці відмовляються від української яловичини
      7 серпня 2016 , 15:56
      Підсумок дня: "Мовний" закон - підписаний
       8 серпня 2012 , 19:49
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Шанс для Коноплянки: 5 великих клубів можуть звільнити тренерів – чому виграє українець
       16 листопада , 17:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук