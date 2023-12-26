В бою за Украину в Сочельник погиб защитник с Львовской области

На фронте загнул защитник из Львовской области Назар Зарицкий. Ему навсегда останется 34 года.

Назар Зарицкий принял свое последнее сражение в Донецкой области 24 декабря, когда украинцы собрались за праздничным столом на Сочельник.

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На Сочельник погиб защитник из Самбора

Трагическое известие сообщили в Самборском городском совете. Назар Зарицкий навсегда останется 34 года.

На войне погиб Самбирчанин – старший солдат Зарицкий Назар Степанович, 1989 года рождения, стрелок стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А4084,

– говорится в сообщении.

Самборщина готовится встречать Героя, который возвращается домой на щите. Информацию о времени и месте встречи тела воина, а также дате прощания в горсовете Самбора сообщат дополнительно.

Исполнительный комитет Самборского городского совета выражает соболезнования семье, друзьям, собратьям погибшего Героя, разделяем ваше горе и скучаем вместе с вами,

– написали в горсовете.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Героя Назара Зарицкого.

Напомним, что недавно на фронте во время выполнения боевой задачи погиб известный украинский актер. Богдану Колеснику было всего 36 лет. Это случилось 23 декабря.

Богдан Колесник играл во многих сериалах, а также был актером кино – работал в театре "Личности" и в Украинском Современном Театре.