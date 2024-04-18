Элитное спецподразделение "Rangers" объявляет набор смелых воинов: как присоединиться
Специальное подразделение "Rangers" ищет побратимов и посестер, которые хотят запечатлеть свое имя в истории независимой Украины. Им нужны отважные и мотивированные воины, которые готовы защищать страну с оружием в руках.
Они обещают команду, где боевые побратимы объединяются под руководством опытных командиров. Набор открыт для воинов с различными видами военно-образовательной подготовки. Для более подробной информации переходите на сайт спецподразделения.
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Что предлагают "Rangers"
В связи с доукомплектацией специального подразделения "Rangers" объявляется набор мотивированных и смелых воинов.
Если вы ищете команду из боевых побратимов и посестер во главе с умными и опытными командирами, то звоните,
– говорится в сообщении спецподразделения.
Спецподразделение "Rangers": смотрите видео
Что предлагают:
- достойное отношение от командиров;
- прохождение службы по профессиональному направлению;
- боевая подготовка в соответствии со стандартами НАТО;
- своевременное денежное обеспечение на уровне специальных подразделений;
- помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ.
Что гарантируют:
- своевременная ротация, не более 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;
- сопровождение и медицинская помощь до полной реабилитации;
- полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты;
- денежное обеспечение на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;
- использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения.
Как попасть в спецподразделение
Для того чтобы попасть в спецподразделение звоните в отдел персонала "Rangers" по телефону +38 093 810 75 67