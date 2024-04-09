Могли покупать оружие по завышенным ценам: НАБУ с польскими коллегами провели обыски в 2 странах
Источник:НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро совместно с польскими коллегами провели обыски. Продолжается расследование возможного завышения цен на оружие.
НАБУ и польские правоохранители провели обыски на территории Украины и Польши. Это связано с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 годах.
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Возможно искусственное завышение стоимости
Это стало возможным благодаря сотрудничеству НАБУ и САП с Министерством обороны Украины и Отделом по борьбе с криминальным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.
Правоохранители направили действия на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении стоимости вооружения из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.
Расследование продолжается. Собранную информацию используют для правовой оценки.
Действующее руководство Министерства обороны активно способствует Национальному бюро в расследовании уголовного производства.
Вместо бронежилетов для ВСУ купили недвижимость и авто
- В Финляндии задержали трех человек, которые могли присвоить почти 6 миллионов евро во время закупок амуниции для украинских защитников. Инцидент произошел в понедельник, 11 марта.
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- Детективы НАБУ начали собственное уголовное производство по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов.