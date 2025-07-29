В Верховной Раде 31 июля должно состояться голосование за новый президентский законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Однако возможны различные сценарии по поддержке этого документа.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала 24 Каналу об ожиданиях относительно того, что этот законопроект будет проголосован и также его подпишет Владимир Зеленский. Также важно, чтобы были сделаны все юридические шаги по восстановлению независимости НАБУ и САП.

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Как депутаты могут избежать голосования за законопроект по НАБУ и САП?

Богуславец отметила, что сегодня звучат высказывания от депутатов из "Слуги народа", которые не уверены, состоится ли это голосование, ведь нет единства по этому законопроекту.

В частности депутат Максим Бужанский на вопрос, будет ли он голосовать 31 июля, ответил, что, мол, "посмотрим, будут ли поданы альтернативные законопроекты". Это означает лишь одно – они готовят плацдарм, чтобы затянуть процесс,

– подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".

Поэтому Комитет по правоохранительной деятельности, который 30 июля будет рассматривать новый законопроект президента по НАБУ и САП, должен рекомендовать Верховной Раде проголосовать за него. Потому что все остальное, как заметила Богуславец, – это возможность отойти назад и рассматривать альтернативные законопроекты.

Мы требуем, чтобы Правоохранительный комитет рекомендовал за основу и в целом для Верховной Рады 31 июля рассмотреть всем составом парламента этот закон,

– подчеркнула она.

Если же этот законопроект не будет проголосован, то для Украины могут возникнуть угрозы на международной арене.

Можем потерять огромное количество денег. Речь идет о десятках миллиардов евро от финансового донора Украины – Евросоюза, без которых украинская экономика может рухнуть,

– подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".

Кроме того, Украина может понести репутационный ущерб, ведь последние примерно 10 лет Киев декларировал, что борется за демократию, стремится присоединиться к Европейскому Союзу. И при этом в парламенте пытаются, по ее словам, уничтожить недемократическим способом антикоррупционные институты, которые являются достоянием Революции Достоинства.

Поэтому мы не рассматриваем другого сценария, как голосование за новый президентский законопроект. Так же считают и в Брюсселе, как говорят наши международные партнеры, иностранные журналисты,

– отметила Мартына Богуславец.

Она добавила, что сейчас еще не поздно выполнить все условия, которые для нас ставит МВФ и ЕС и проголосовать этот закон, а также назначить директора Бюро экономической безопасности, детектива НАБУ Александра Цивинского. Это также является условием финансирования Украины со стороны МВФ.

Напомним, что 31 июля ВРУ рассмотрит законопроект №13533 президента Украины. Ранее в западных СМИ появилась информация, что якобы десятки депутатов не поддержат новый законопроект. Однако пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук отметила, что ее однопартийцы поддержат президентский законопроект. В то же время информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, по ее словам, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что внутри фракции депутаты настроены поддержать президентский законопроект №13533.