Нардеп Дубневич объявлен в розыск: его подозревают в афере на 2 миллиарда гривен

НАБУ объявило в розыск действующего депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича. Нардеп подозревается в организации газовой аферы на 2 миллиарда гривен.

10 октября Ярославу Дубневичу заочно сообщили о подозрении как организатору схемы завладения природным газом на сумму свыше 2,1 миллиарда гривен и легализации незаконно полученной прибыли.

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Дубневич не явился на вызов по повестке

Речь идет о деле хищения газа на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, которое тянется с 2018 года. Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела.

10 октября нардеп не явился по вызову по повестке и не отвечал на телефонные звонки от детективов.

В течение дня детективы НАБУ совместно с прокурором САП пытались установить местонахождение нардепа для вручения подозрения, однако неудачно. Поэтому ему объявили заочное подозрение в соответствии со ст. 135 КПКУ.

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