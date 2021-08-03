НАБУ открыло 3 производства против СБУ из-за дела Чауса, – Бутусов

Беглый экс-судья Николай Чаус 3 августа наконец попал в руки НАБУ. Детективы поспешили открыть против СБУ сразу 3 производства.

Об этом заявил журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По его данным, производство НАБУ открыло против руководства СБУ.

Важно Он сам попросил помощи, – СБУ заявила, что не "похищала" Чауса

Сейчас это все детали, которые сообщил Бутусов. В то же время журналист пообещал предоставить больше подробностей позже.

НАБУ открыло 3 уголовных дела против руководства СБУ. И это был бы далеко не один фигурант. О деталях давления на НАБУ мы расскажем чуть позже, это просто потрясающая наглость и уверенность в безнаказанности ряда высших должностных лиц,

– написал Бутусов.

Однако несмотря на давление, НАБУ таки поломало попытку похищения СБУ коррупционера. Теперь надо ждать дальнейших результатов.

Последние события вокруг Чауса: главное

Экс-судья Николай Чаус наконец нашелся после якобы похищения в Молдове. 30 июля он пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.

В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в которой должен был быть Чаус. Но догнать машину им не удалось.

Долгое время о местопребывании Чауса не знал даже его адвокат. Впоследствии в СБУ заявили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил помощи".

И только 3 августа Чаус таки попал в руки детективов НАБУ. Бывшего судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды задержали в больнице "Феофания".​

Почему НАБУ и СБУ не поделили Чауса

В Офисе генпрокурора попытались объяснить, почему за судью, которого подозревают в коррупции, шла борьба между НАБУ и СБУ.