Устроили погоню с рупором: НАБУ попыталось перехватить авто СБУ с Чаусом – видео
Источник:телеграм НАБУ
Пресс-служба НАБУ обнародовала видео преследования автомобиля СБУ, в котором везли экс-судью Николая Чауса. Кроме того, детективы пожаловались, что сотрудники СБУ не реагировали на их законные требования.
Пресс-служба отметила, что "НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса".
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Однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали,
– говорится в сообщении.
Впоследствии Чауса вроде "незаконно доставили на улицу Владимирскую, 33".
"Подчеркиваем, что в соответствии с частью 1 статьи 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования", – отметили в НАБУ.
Свое сообщение пресс-служба подытожила так: "правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро".
Сотрудники НАБУ сбили мотоциклиста: смотрите видеоВнимание! Представители НАБУ ранее обратились к коллегам-правоохранителям с просьбой соблюдать закон в отношении подозреваемого Чауса и передать его им.
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Исчезновение Чауса: главное
- Николай Чаус – скандальный экс-судья Днепровского райсуда Киева, которого специалисты из НАБУ поймали на взятке в 150 тысяч долларов.
- Тогда Чаус сбежал в Молдову и попросил там политического убежища. В то же время в 2021 году коллегия Верховного суда страны отказала бывшему судье. Чауса могли экстрадировать в Украину.
- Однако уже в апреле адвокаты экс-судьи сообщили, что его похитили. Впоследствии Чаус записал видео, в котором заявил, что "похищение действительно было, но произошло оно не сейчас, а в 2016 году, с тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове".
- Чауса нашли 30 июля в Винницкой области. Экс-судья сам пришел в местный сельский совет.