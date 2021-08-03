НАБУ задержало Чауса в "Феофании"
Источник:телеграм НАБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего судью Николая Чауса в больнице "Феофания". Ему вручили ходатайство о мере пресечения, решение по нему 4 августа примет Высший антикоррупционный суд.
Бывшего судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды задержали вечером 3 августа.
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Чауса задержали
Произошло это в столичной больнице "Феофания".
Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен завтра, 4 августа, принять ВАК,
– говорится в сообщении НАБУ.
До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.
Больше информации в ведомстве не сообщают ввиду тайны следствия.
В то же время журналист Юрий Бутусов в Фейсбуке уточнил, что Чаус находится в изоляторе Службы безопасности Украины, но глава ведомства Иван Баканов гарантирует НАБУ доставку экс-судьи на заседание суда.
Принимать решение будет судья ВАКС Владимир Воронько. Бутусов отметил, что директору НАБУ Артему Сытнику и его работникам удалось прорваться, несмотря на беспрецедентное и незаконное давление со стороны власти. Агентство открыло 3 производства против СБУ из-за дела Чауса.
Правоохранители задержали Николая Чауса / Фото НАБУ
Дело Николая Чауса: главное
- Бывшего судью Николая Чауса задержали в 2016 году – за взятку в 150 тысяч долларов.
- Тогда он сбежал в Молдову, после чего его объявили в розыск.
- В апреле 2021 года экс-судью якобы похитили в Молдове. Впоследствии он вышел на связь и уточнил, что похищение произошло значительно раньше.
- 30 июля Чаус появился в одном из сел в Винницкой области.
- В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен быть Чаус.
- Впоследствии в СБУ заверили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил помощи".