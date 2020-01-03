НАБУ завело дело в отношении Трубы: говорится о возможном злоупотреблении влиянием

Детективы Национального антикоррупционного бюро начали досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной правовой квалификацией по статье злоупотребление влиянием. Это дело касается бывшего директора ГБР Романа Трубы и его разговоров с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом и заместителем последнего Андреем Смирновым.

Соответствующие документы в своем фейсбуке обнародовал адвокат Игорь Головань, который является защитником пятого президента Петра Порошенко в делах против него в ГБР. Кроме того, в своем блоге на "Украинской правде" Головань отметил, что досудебное расследование начато 19 декабря. Таким образом, НАБУ выполнило определение Высшего антикоррупционного суда от 13 декабря.

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Документы, свидетельствующие, что НАБУ открыло дело в отношении Трубы

Как пояснил юрист, 4 декабря они направили сообщение об уголовном правонарушении в отношении вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами. Согласно закону, уполномоченные лица НАБУ вынужденными были внести в Единый государственный реестр досудебных расследований (ЕГРД) сведения, изложенные в сообщении об уголовных правонарушениях. Но не сделали этого. Поэтому их бездействие было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде.

В итоге сведения о вышеупомянутых правонарушениях все же появились в ЕГРД. Согласно им, НАБУ расследуют возможное осуществление трубой незаконного влияния на следственных ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.

Что предшествовало этим событиям

Адвокаты Порошенко подали в НАБУ и Генпрокуратуру заявления о фигурантах опубликованных записей разговоров из кабинета Романа Трубы. По их убеждению, в этих разговорах речь идет о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны Офиса президента Украины Дело в том, что среди обнародованных записей можно услышать вероятные разговоры директора ГБР Романа Трубы с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновым.

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В сентябре 2019 года Роман Труба сообщил, что обнаружил у себя в кабинете аппаратуры для прослушивания. С ноября 2019 года телеграм-канал "Трубу прорвало" начал активно публиковать якобы разговора из кабинета Трубы. Юристы Порошенко считают, что эти записи свидетельствуют о вероятном преступный влияние руководства государства на правоохранительную систему.

Адвокаты Порошенко также инициировали ряд уголовных производств против лично Романа Трубы. Речь идет о таких заявлениях:

о совершении действий, направленных на получение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну;

незаконный сбор конфиденциальной информации о лице;

по фактам разглашения данных досудебного расследования, совершенного служебными лицами Государственного бюро расследований и другими лицами;

относительно возможного получения неправомерной выгоды руководителем Государственного бюро расследований за влияние на принятие решения лицом, которое является уполномоченным на выполнение функций государства;

в отношении незаконного сбора, хранения, использования и распространения юристом Андреем Портновым конфиденциальной информации о лице;

по фактам возможного нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, совершенных в отношении государственного деятеля.

Роман Труба возглавил ГБР в 2017 году. 24 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. А уже 27 числа гарант подписал указ, которым уволил Трубу с должности директора ГБР. А назначил на его место временно исполнять обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

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