НАБУ завело справу щодо ексдиректора ДБР Труби: мовиться про можливе зловживання впливом

Детективи Національного антикорупційного бюро розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею зловживання впливом. Ця справа стосується колишнього директора ДБР Романа Труби та його розмов з очільником Офісу Президента Андрієм Богданом і заступником останнього Андрієм Смирновим.

Відповідні документи у своєму фейсбуці оприлюднив адвокат Ігор Головань, який є захисником п’ятого президента Петра Порошенка у справах проти нього в ДБР. Крім того, у своєму блозі на "Українській правді" Головань зауважив, що досудове розслідування розпочали 19 грудня. Таким чином, НАБУ виконало ухвалу Вищого антикорупційного суду від 13 грудня.

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Документи, які свідчать, що НАБУ відкрило справу щодо Труби

Як пояснив юрист, 4 грудня вони направили повідомлення про кримінальне правопорушення стосовно ймовірних розмов Труби з Богданом, Смирновим та іншими особами. Відповідно до закону, уповноважені особи НАБУ змушеними були внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄДРД) відомості, викладені в повідомленні про кримінальні правопорушення. Але не зробили цього. Тому їхню бездіяльність було оскаржено у Вищому антикорупційному суді.

У підсумку відомості про вищезазначені правопорушення все ж з’явилися в ЄДРД. Згідно з ними, НАБУ розслідують можливе здійснення Трубою незаконного впливу на слідчих ДБР для ухвалення рішень з метою одержання неправомірної вигоди.

Що передувало цим подіям

Адвокати Порошенка подали до НАБУ та Генпрокуратури заяви щодо фігурантів опублікованих записів розмов з кабінету Романа Труби. На їхнє переконання, у цих розмовах мовиться про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України Річ у тім, що серед оприлюднених записів можна почути ймовірні розмови директора ДБР Романа Труби з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та його заступником Андрієм Смирновим.

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У вересні 2019 року Роман Труба повідомив, що виявив у себе в кабінеті апаратури для прослуховування. З листопада 2019 року телеграм-канал "Трубу прорвало" почав активно публікувати нібито розмови з кабінету Труби. Юристи Порошенка вважають, що ці записи свідчать про ймовірний злочинний вплив керівництва держави на правоохоронну систему.

Адвокати Порошенка також ініціювали низку кримінальних проваджень проти особисто Романа Труби. Мовиться про такі заяви:

щодо вчинення дій, спрямованих на отримання відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю;

незаконне збирання конфіденційної інформації про особу;

щодо фактів розголошення даних досудового розслідування, вчиненого службовими особами Державного бюро розслідувань та іншими особами;

щодо можливого одержання неправомірної вигоди керівником Державного бюро розслідувань за вплив на прийняття рішення особоо, яка є уповноваженою на виконання функцій держави;

щодо незаконного збирання, зберігання, використання та поширення юристом Андрієм Портновим конфіденційної інформації про особу;

за фактами можливого порушення таємниці листування, телефонних розмов, вчинених щодо державного діяча.

Роман Труба очолив ДБР у 2017 році. 24 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. А вже 27 числа гарант підписав указ, яким звільнив Трубу з посади директора ДБР. А призначив на його місце тимчасово виконувати обов’язки нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.

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