ДТП на блокпосте в Киеве: имел ли водитель пропуск на комендантский час – что говорит полиция

В Киеве на блокпоста 25 июля во время комендантского часа, около 00:05, сбили нацгвардейцев. Один военнослужащий погиб от полученных травм на месте, другой – госпитализирован.

Журналисты 24 Канала подали официальный запрос в ГУНП в Киеве, чтобы узнать – как водитель оказался на дороге во время комендантского часа. Ведь авария произошла, когда начали действовать ограничения на передвижение.

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Имел ли водитель пропуск

Следователи не раскрывают персональные данные и род занятий водителя, сбившего нацгвардейцев в Киеве. Известно лишь то, что наезд совершил 23-летний мужчина. Был ли у него пропуск на передвижение во время действия комендантского часа, в правоохранительных органах не сообщают, ведь это – тайна досудебного расследования.

Запрашиваемая информация содержит тайну досудебного расследования,

– отметили в ГУНП в Киеве.

Правоохранители заявили, что водитель на момент совершения наезда не был в состоянии алкогольного опьянения – "Драгер" ничего не обнаружил. Мужчину также проверят на следы употребления наркотических средств, однако результаты экспертиз не обнародовали.

В настоящее время 23-летний водитель находится под стражей. Шевченковский суд Киева 26 июля избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Нацгвардейцев сбили на блокпосте в Киеве: что известно