Нацгвардейцы сбили российский Ка-52 над Запорожьем
Источник:Нацгвардия
Бойцы Нацгвардии сумели уничтожить российский вертолет К-52. Наши защитники ликвидировали вражеский "Аллигатор" над Запорожьем.
Нацгвардейцы сбили один из новейших вражеских вертолетов
Подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии уничтожило российский вертолет в четверг, 21 апреля. Для ликвидации "Аллигатора" использовали переносной зенитно-ракетный комплекс.
По теме Еще один в коллекцию: украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25
Украинские нацгвардейцы похвастались, что сбили один из новейших вражеских вертолетов. Сообщается, что он оснащен противотанковым ракетным комплексом, авиабомбами и пушечной установкой.
Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием,
– говорится в сообщении.
Узнайте больше Новейший российский вертолет Ка-52 "Аллигатор": чем его можно сбить и как ВСУ удивляют оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 21 апреля Россия в войне против Украины потеряла 151 вертолет. Также украинские военные ликвидировали 172 самолета.
Вас это может заинтересовать – Блестящая работа нашей артиллерии: смотрите видео