Нацгвардия начала подготовку боевых медиков: фото с инструктажа
Источник:МВД Украины
В Нацгвардии начали курс тактической помощи раненым во время боевых действий. Проводят его инструкторы из Канады.
Детали об учениях
Курс продлится 3 недели. Кстати, на его открытие приехала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая в то время находилась в Международном центре в рамках официального визита.
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Мы предоставим гвардейцам много информации по оказанию домедицинской помощи и отработаем с ними различные боевые ситуации, которые помогут спасать жизни на поле боя. Этот курс на шаг выше базового уровня, он предназначен не для всех военных, а именно для боевых медиков,
– отметил канадский инструктор.
Проводят курс 4 инструктора операции UNIFIER и 2 инструктора от Нацгвардии.
На первой неделе гвардейцы отработают теорию, повторят основы оказания домедицинской помощи, а также научатся работать с новым оборудованием. После этого их ждет отработка тактических сценариев, максимально приближенных к боевым условиям.
В Украине готовят боевых медиков / Фото МВД
Заметим, что курс построен на опыте Канады, США, Новой Зеландии и Австралии.
После прохождения курса военные будут знать:
- как правильно останавливать сильные кровотечения,
- прочищать дыхательные пути с помощью медицинских трубок,
- распознавать и бороться с признаками пневмоторакса,
- вести тактический уход в боевых условиях,
- обеспечивать безопасную эвакуацию.
Курс продлится 3 недели / Фото МВД
Военные научатся спасать своих собратьев во время войны / Фото МВД
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