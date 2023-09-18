Начали и совершаем перезагрузку, – Умеров об увольнении своих заместителей

Кабмин 18 сентября уволил почти всех заместителей министра обороны Украины Рустема Умерова. Глава Минобороны заявил о перезагрузке ведомства.

Умеров прокомментировал увольнение большинства своих заместителей на странице в фейсбуке. Он заявил, что в Минобороны начало перезагрузку и работает в штатном режиме.

Смотрите также Маляр в списке: Кабмин уволил почти всех заместителей министра обороны Украины

Умеров отреагировал на увольнение своих заместителей

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что сейчас основной фокус на очередной встрече в формате "Рамштайн".

Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости – позже. Сейчас фокус – "Рамштайн",

– написал министр.

Кого уволил Кабмин

Кабинет министров 18 сентября уволил семерых заместителей Рустема Умерова. По решению правительства было уволено:

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;

Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;

Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Что известно о назначении Умерова

Верховная Рада 6 сентября назначила Умерова новым министром обороны Украины. На этом посту он заменил ушедшего в отставку Алексея Резникова.

Умеров очертил 5 приоритетов в должности министра. Глава Минобороны заявил о нулевой толерантности к коррупции и расширению географии союзников Украины.

Министр подчеркнул, что вся деятельность министерства должна быть направлена на то, чтобы усилить наших военных, обеспечить их всем необходимым. По его словам, Минобороны должно привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок.