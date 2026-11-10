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10 ноября, 09:36
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Обновлено - 09:58, 10 ноября

Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах, – Умеров

Анастасия Колесникова

В Абу-Даби украинская делегация встретилась с представителями Европы и США. Эта встреча будет предшествовать трехсторонним переговорам с участием России и американских посланников.

Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Как начались переговоры в Абу-Даби?

Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах,
 – написал Умеров. 

По его словам, в Абу-Даби началась встреча делегации Украины с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. 

Умеров уточнил, что данная встреча необходима для сверки позиций и координации шагов перед следующим этапом переговоров. 

Далее состоится трехсторонний формат с участием Украины, США и России. 

Глава украинской делегации назвал приоритеты Киева на этих переговорах. Это прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. 

"Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", – добавил Умеров. 

Напомним, что Россия выступила против участия Европы в переговорах. Потому о ходе переговоров европейских союзников будут информировать украинские дипломаты. 

Ранее СМИ отмечали, что ключевыми вопросами в Абу-Даби станут гарантии безопасности и территории. 

Как сообщают американские чиновники, Киев и Москва в частных разговорах демонстрировали готовность к компромиссам по контролю над восточными областями Украины.

Связанные темы:

Мирные переговоры
Война России с Украиной
Рустем Умеров