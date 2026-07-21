Украина находится на пороге переломного или катастрофического момента в войне, – Гнатов

Украина приближается к моменту, который может существенно изменить ход войны. Однако исход будет зависеть не только от ситуации на фронте, но и от обеспечения Сил обороны Украины, эффективности государственных институтов и способности общества сохранить единство.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире 24 Канала объяснил, что необходимо для создания условий, позволяющих разгромить противника. Он также указал на угрозу, которая может превратить переломный момент в катастрофический, и рассказал о своей ответственности за стабилизацию ситуации.

Что нужно для перелома в войне?

Перелом в пользу Украины возможен только при условии, что государство сосредоточится на создании предпосылок для разгрома противника. Для этого все подразделения Сил обороны Украины должны своевременно и в достаточном количестве получать то, что Генеральный штаб определяет как необходимое для проведения операций.

Нам всем нужно сосредоточиться на работе, которая позволит создать условия для разгрома противника,

– подчеркнул Гнатов.

Речь идет об вооружении и военной технике, боеприпасах, материальных средствах, топливно-смазочных материалах и надлежащем денежном обеспечении военнослужащих.

В то же время должны эффективно работать и другие составляющие государства. Необходимо готовить территорию Украины к обороне, защищать критическую инфраструктуру, совершенствовать энергетическую систему и обеспечивать ее работу во время массированных ракетных и дронных ударов. Устойчивыми должны оставаться и коммуникации.

Это задача не только для Сил обороны. Это задача для общества, это задача для государства,

– подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

Создать условия для перелома можно только благодаря эффективному использованию Сил обороны Украины и слаженной работе правительства, парламента и других государственных структур.

Раскол может обернуться катастрофой

Самым опасным сценарием для Украины может стать внутренний раскол, вызванный общественными и политическими событиями. Такая нестабильность создает для противника благоприятные условия, ведь она ослабляет государство изнутри и затрудняет совместную работу ради фронта.

Катастрофический момент может наступить, когда на фоне общественных событий начнется раскол в обществе. Это идеальные условия для врага,

– подчеркнул Гнатов.

Именно риск дестабилизации стал основанием для консультаций с командующими и командирами, а также для проведения заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент последовательно ищет решения, которые помогут урегулировать накопившиеся проблемы и стабилизировать ситуацию.

Начальник Генерального штаба осознает личную ответственность за дальнейшие шаги и готов поддержать решения, направленные на сохранение единства и создание условий для перелома в войне в пользу Украины.

Я готов нести полную ответственность и поддержать все шаги, направленные на стабилизацию обстановки. Приму любое решение Верховного Главнокомандующего или президента Украины в отношении моей личности,

– заявил Гнатов.

Гнатов назвал условия перелома в войне: смотрите видео