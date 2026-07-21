Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в ефірі 24 Каналу пояснив, що потрібно для створення умов для розгрому противника. Він також назвав загрозу, яка може перетворити переломний момент на катастрофічний, і розповів про власну відповідальність за стабілізацію ситуації.

Що потрібно для перелому у війні?

Перелом на користь України можливий лише за умови, що держава зосередиться на створенні передумов для розгрому противника. Для цього всі складові Сил оборони України мають вчасно й у достатній кількості отримувати те, що Генеральний штаб визначає необхідним для проведення операцій.

Нам усім треба зосередитися на роботі, яка дозволить створити умови для розгрому противника,

– наголосив Гнатов.

Йдеться про озброєння та військову техніку, боєприпаси, матеріальні засоби, паливно-мастильні матеріали й належне грошове забезпечення військовослужбовців.

Водночас ефективно мають працювати й інші складові держави. Необхідно готувати територію України до оборони, захищати критичну інфраструктуру, вдосконалювати енергетичну систему та забезпечувати її роботу під час масованих ракетних і дронових ударів. Стійкими мають залишатися і комунікації.

Це завдання не лише для Сил оборони. Це завдання для суспільства, це завдання для держави,

– підкреслив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Створити умови для перелому можна лише завдяки ефективному використанню Сил оборони України та злагодженій роботі уряду, парламенту й інших державних структур.

Розкол може стати катастрофою

Найнебезпечнішим сценарієм для України може стати внутрішній розкол, спричинений суспільними та політичними подіями. Така нестабільність створює для противника сприятливі умови, адже послаблює державу зсередини та ускладнює спільну роботу заради фронту.

Катастрофічний момент може настати, коли на тлі суспільних подій почнеться розкол у суспільстві. Це ідеальні умови для ворога,

– наголосив Гнатов.

Саме ризик дестабілізації став підставою для консультацій із командувачами та командирами, а також проведення Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент послідовно шукає рішення, які допоможуть владнати накопичені проблеми та стабілізувати ситуацію.

Начальник Генерального штабу усвідомлює особисту відповідальність за подальші кроки та готовий підтримати рішення, спрямовані на збереження єдності й створення умов для перелому у війні на користь України.

Я готовий нести повну відповідальність і підтримати всі кроки, спрямовані на стабілізацію обстановки. Прийму будь-яке рішення Верховного Головнокомандувача чи президента України стосовно моєї особи,

– заявив Гнатов.

Гнатов назвав умови перелому у війні: дивіться відео