Наконец-то вытащили: с какой целью Герасимов снова появился на публике

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов посетил группировку оккупационной армии, которая участвовала в захвате Авдеевки, и вручил захватчикам награды. Сейчас генерал армии страны-агрессора редко появляется на публике.

В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал, какой подтекст может иметь появление Герасимова в публичном пространстве. К слову, министр убийств России Сергей Шойгу уже отчитался о "взятии Авдеевки с минимальными потерями".

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С чем связано внезапное появление Герасимова

На фоне предстоящих перевыборов Владимира Путина украинцы сейчас должны пристально следить за тем, как развиваются политические события на России. Ведь, по мнению Клочко, несмотря на скептицизм, который сформирован на протяжении многих лет и создан миф о том, что на России ничего не может произойти, это не совсем так.

Конечно, на данном этапе не стоит ожидать трансформации России в демократическую страну, этот процесс может занять много десятилетий. Однако то, что есть внутреннее противостояние между военным, политическим руководством и различными финансовыми промышленными группами – свершившийся факт,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

На фоне отсутствия каких-либо успехов на фронте выход в публичную плоскость, то ли Шойгу, то ли Герасимова был бы неуместным. Захват оккупационной армией Авдеевки, вероятно, стал причиной внезапного появления на публике начальника российского генштаба.

Бандитская группировка Кремля затихла после неудачного похода на Москву главаря вагнеровцев Евгения Пригожина. Поэтому военное руководство, в частности Герасимов и Шойгу, ожидали хотя бы небольшой победы, чтобы о ней отчитаться и напомнить о себе,

– отметил Клочко.

Для многих россиян захват Авдеевки – привлекательная история, которая показывает и Герасимова, и Шойгу с положительной стороны, мол, россияне не зря платят налоги в государственный бюджет и эти средства расходуются эффективно.

"Это демонстрация хвастовства между собой Шойгу, Герасимова и других, кто сейчас причастен к избирательным процессам в России. Они хотят показать свое влияние в политике", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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