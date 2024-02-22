В етері 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав, який підтекст може мати поява Герасимова у публічному просторі. До слова, міністр вбивств Росії Сєргєй Шойгу вже відзвітував про "взяття Авдіївки з мінімальними втратами".

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З чим пов'язана раптова поява Герасимова

На тлі майбутніх перевиборів Владіміра Путіна українці зараз повинні пильно слідкувати за тим, як розвиваються політичні події на Росії. Адже, на думку Клочка, попри скептицизм, який сформований впродовж багатьох років й створений міф про те, що на Росії нічого не може відбутися, це не зовсім так.

Звісно, на даному етапі не варто очікувати трансформації Росії в демократичну країну, цей процес може зайняти багато десятиліть. Однак те, що є внутрішнє протистояння між військовим, політичним керівництвом та різними фінансовими промисловими групами – доконаний факт,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На тлі відсутності будь-яких успіхів на фронті вихід у публічну площину, чи то Шойгу, чи то Герасімова був би недоречним. Захоплення окупаційною армією Авдіївки, ймовірно, стало причиною раптовою появою на публіці начальника російського генштабу.

Бандитське угруповання Кремля затихло після невдалого походу на Москву ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Тож військове керівництво, зокрема Герасимов й Шойгу, очікували хоча б невеличкої перемоги, щоб про неї відзвітувати та нагадати про себе,

– зазначив Клочко.

Для багатьох росіян захоплення Авдіївки – приваблива історія, яка показує і Герасимова, й Шойгу з позитивної сторони, мовляв, росіяни недаремно сплачують податки до державного бюджету й ці кошти витрачаються ефективно.

"Це демонстрація хизування між собою Шойгу, Герасимова та інших, хто нині дотичний до виборчих процесів на Росії. Вони хочуть показати свій вплив у політиці", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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