Начальник генштаба России Герасимов прибыл в Изюм лично командовать наступлением, – СМИ

Утром 28 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что российские оккупанты стянули силы в Изюмском направлении. Группировка вражеских войск готовится к наступлению.

Как сообщают профильные издания, на границах собрали подразделения из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного ВО, 35-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного ВО, части десантных войск, в частности – введено в бой две батальоно-тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

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Начальник Генштаба возглавит оперативно-тактическую операцию

Похоже, это наступление особенно важно для России. Не продемонстрировав грандиозного финала ни в одном сражении, Кремль решил еще больше "централизовать" управление. Так, наступление в направлении Изюма возглавит начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, уже прибывший в Харьковскую область.

Это свидетельствует о том что Москва провалила замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины. Ее должен был возглавлять генерал армии и командующий Южным ВО Александр Дворников.

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