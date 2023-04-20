Это подготовительный период, – Жданов объяснил слова Маляр о контрнаступлении ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы обороны уже начали определенные контрнаступательные действия. Эти слова многие трактуют как официальную дату начала контрнаступления.

Вся Украина ждет начала наступательных действий наших бойцов, однако не следует так трактовать заявления министерства обороны. На это в эфире 24 Канала указал военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов заметил, что первый этап контрнаступления включает его подготовку. Наверное, это имела в виду Анна Маляр.

Подготовительный период

Для начала контрнаступления нужно знать, какая ситуация сейчас у противника и выбить основные цели, которые могут мешать украинскому контрнаступлению, отметил Жданов.

Это можно считать началом. Подготовительный период тоже включает и само контрнаступление,

– прокомментировал военный эксперт.

Однако украинские войска пока могут находиться в районах сосредоточения и даже не начинать движение, а продолжать подготовку, получение техники и накопление вооружения.

Жданов отреагировал на слова Анны Маляр: смотреть видео

Что известно о подготовке Украины к контрнаступлению