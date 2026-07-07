Нацполиция, СБУ и ГУР задержали двух человек по подозрению в убийстве женщины, разыскиваемой Интерполом

Во вторник, 7 июля, под Киевом обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство семьи в Монако. Следствие установило личности двух мужчин, предположительно причастных к ее гибели.

Подробности сообщили в полиции и в СБУ. Смотрите также: Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева, – СМИ Что известно о расследовании убийства женщины, которую разыскивал Интерпол? По данным следствия, подозреваемая вернулась в Украину 1 июля 2026 года. Правоохранители установили ее контакты и маршруты, в частности общение с семьей, бывшим правоохранителем и действующим сотрудником ГУР МОУ.