Над Днепропетровщиной сбили ракету: детали от защитников неба
Вечером 14 декабря враг пытался атаковать Днепр. В небе области защитники неба сбили вражескую авиационную ракету Х-59.
Взрывы, которые слышали в Днепре во время воздушной тревоги связано с работой ПВО. Защитники воздушного командования "Восток" сбили ракету. Это подтвердила Днепропетровская областная военная администрация.
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Подтверждено. Взрыв, который слышали жители Днепровского района под вечер, – это успешная работа наших сильных защитников неба. Защитники с ПВК "Восток" сбили вражескую ракету,
– сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Враг пытался атаковать ракетой Х-59
В Подразделении Воздушного командования "Восток" сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59.
"Уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- Около 17:30 в Днепре были слышны звуки взрывов. В тот момент в области была объявлена воздушная тревога.
- Перед этим Воздушные сил ВСУ предупредили о движении ракеты с юга в направлении Днепра.