Непонятный объект обнаружили уже и в небе Канады: истребителям США пришлось его сбивать
Источник:Джастин Трюдо
После инцидента с китайским воздушным шаром в воздушном пространстве Канады обнаружили неизвестный объект. Его сбил американский истребитель F-22.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Что за объект находился в воздушном пространстве страны – пока неизвестно.
Интересно Военные США над Аляской сбили "неизвестный летательный объект", – Белый дом
Трюдо обсуждал инцидент с Байденом
Неизвестный объект был обнаружен в небе над Юконом. Его обнаружили американские воздушные силы. После этого Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом для координации дальнейших действий.
Впоследствии премьер-министр Канады отдал приказ сбить неизвестный объект. Его уничтожил американский истребитель F-22.
Происхождение объекта будет устанавливаться после изучения обломков.
Канадские силы сейчас восстановят и проанализируют обломки объекта,
– отметил Трюдо.
США сбили китайский воздушный шар
- США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- Обнаружение пули спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.
- При этом Пекин выразил возмущение действиями Вашингтона. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию США пуля попала из-за "форс-мажора".
- По данным Госдепа и Белого дома, Китай использует целый флот из воздушных шаров для шпионства по странам на 5 континентах. Речь идет о 40 странах. Джо Байден уже имел разговоры с союзниками по этому поводу.
- Однако на этом история не завершилась – 10 февраля США сбили неизвестный объект над Аляской. Сейчас специалисты ищут обломки для изучения. Пока неизвестно, кому принадлежит этот объект и какова была его цель.