Большинство было сбито, – власти рассказали об опасности воздушных шаров в небе над Киевом
Источник:КГВА
Над Киевом сбили 6 вражеских целей – воздушных шаров, которые враг использует, чтобы истощить ПВО.
Киевская военная администрация отчиталась об обнаружении шести вражеских целей – все они были сбиты. Сообщается, что шары могли содержать разведоборудование.
Внимание Это не зонд и не аэростат, – в Воздушных силах объяснили, что Россия запустила в небо Украины
Предварительно в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что по всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты.
Оккупанты хотят истощить нашу ПВО
Власти также сообщили, что целью запуска шаров, вероятно, было выявление и истощение нашей ПВО.
Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.
Что об этих шарах говорят в Воздушных силах
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ не будут отрабатывать какими-либо средствами по воздушным шарам. Эти же шары уже применялись 12 февраля.
- По его словам, "это не зонд, не аэростат, это просто шар, несущий кусок металла". Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства.
- Ранее Игнат уже отмечал, что причин для беспокойства нет. Он добавил, что россияне начали запускать шары не так давно. Однако они не представляют никакой опасности для населения.