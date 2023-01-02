Ночью Россия атаковала дронами и Юг: защитники уничтожили 7 враждебных целей

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь с 1 на 2 января враг атаковал нашу страну иранскими дронами.

Полковник ОК "Юг" Владислав Назаров рассказал, что ночью вражеские дроны атаковали Николаевскую область. Однако Силы обороны юга обеспечивают стабильный контроль ситуации.

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Захватчики атаковали Николаевщину

Во время ночной дроновой атаки, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 6 "Shahed-136" и еще 1 - подразделением Нацгвардии.

Также один вражеский беспилотник удалось сбить силам противовоздушной обороны в Умани.

По информации Назарова, в море продолжается шторм, корабельная группировка врага в Черном море состоит из 6 единиц, среди которых 1 ВДК, в Азовском – 1. Ракетоносители – в пунктах базирования.

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