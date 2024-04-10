Оккупанты ударили Х-59 в сторону Днепра: ракету уничтожили над Запорожьем

Днем враг в очередной раз пытался нанести циничный удар по территории Украины, под угрозой был Днепр. Однако ракету удалось уничтожить над Запорожьем.

Мониторинговые каналы сообщали о крылатой ракете в сторону Днепра. Однако в Запорожской области ее, к счастью, удалось сбить нашим защитникам неба, передает 24 Канал.

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Над Запорожьем сбили вражескую ракету

В 14:11 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара для восточных областей. Впоследствии в 15:25 мониторинговые каналы обнародовали информацию о ракете в направлении Днепра.

Однако уже через несколько минут ракета прекратила свое существование. Об этом сообщили ориентировочно в 15:28. Как выяснилось, крылатую ракету удалось сбить над Запорожской областью.

Соответствующую информацию опубликовали в Воздушном командовании "Восток".

В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено крылатую ракету противника,

– говорится в сообщении.

Сначала отмечалось, что по предварительным данным наших защитников, враг, вероятно, пытался нанести удар баллистической ракетой "Искандер-М".

Однако уже впоследствии стало известно, что силы ПВО на самом деле сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Что известно о ракете Х-59 – ракета воздушного базирования, назначения для поражения целей на суше или на воде, класс – "воздух – поверхность". Это также и дозвуковая ракета среднего радиуса действия, сейчас дальность поражения составляет до 280 километров. Ракета имеет различные модификации: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 и тому подобное.

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