Надеемся на коалицию стран, чтобы успеть спасти мужей, – жены защитников Мариуполя
Украинская власть борется за защитников Мариуполя на всех фронтах, в том числе и дипломатическом. Призывы спасти "Азовсталь" звучат на разных площадках. Помочь ситуации может коалиция стран, которые взяли бы этот вопрос под свой контроль.
Такое мнение озвучили жены защитников Мариуполя во время брифинга для журналистов.
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Женщины подчеркнули, что деблокада Мариуполя военным путем возможна, но для этого нужно время.
Время, которого нет, ведь каждый день там гибнут люди. Мы верим в нашу власть и доверяем ей. Мы очень просим продолжать концентрировать внимание и все усилия для осуществления политико-дипломатического давления,
– подчеркнула жена украинского защитника, который сейчас защищает Мариуполь.
Еще одна жена подчеркнула, что азовцы много сделали для Украины, поэтому они не заслуживают того, чтобы быть замученными в плену или убитыми российскими бомбами.
"Мы надеемся на коалицию стран, которые смогут помочь нашей власти. Потому что сейчас наша власть делает максимально все, чтобы спасти защитников Мариуполя", – подчеркнула она.
Какая сейчас ситуация на мариупольском "Азовстали"
- В начале мая удалось разблокировать эвакуацию мирных людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Донецкой ОВА сообщили, что на металлургическом комбинате больше не осталось гражданских.
- В то же время, на заводе в Мариуполе до сих пор находятся сотни раненых украинских воинов, которых Украина хочет эвакуировать.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет вывезти всех военных из "Азовстали", включая тела убитых героев. Глава государства заявлял о тяжелых переговорах с оккупантами.
- Пока Украина работает над эвакуацией своих героев, российские военные продолжают штурм "Азовстали". Наши защитники сообщили, что россияне сбрасывают авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки.
- 14 мая оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя фосфорные бомбы. Андрющенко объяснил, что температура горения таких снарядов около 2 – 2,5 тысячи градусов по Цельсию. Так что горение в результате попадания такой бомбы остановить почти невозможно. Это смертоносное тяжелое оружие, которое применяют российские оккупанты против наших бойцов, что в оцеплении.
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