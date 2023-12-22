Сразу после попадания в дом в Киеве в сети появились фото: насколько это критично

В ночь на 22 декабря Россия атаковала Киев беспилотниками "Шахед", обломки которых поразили многоэтажку в Соломенском районе и частный дом в Дарницком. По предварительным данным, от этих действий пострадало 2 человека.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов. По информации чиновников, в ночь на 22 декабря Россия пыталась поразить и объекты инфраструктуры, и жилые дома БПЛА "Шахед".

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Что известно об атаке на Киев

Один из российских "Шахедов" наделал беды: в многоэтажном жилом доме Соломенского района возникло возгорание в 3 квартирах на верхних этажах дома, а еще 3 подверглись частичным разрушениям. Двое пострадавших, о которых известно по состоянию на сейчас, получили ушибы мягких тканей и резаные раны. Одного из них пришлось госпитализировать.

Также от падения "Шахеда" загорелся частный дом в Дарницком районе, к счастью – без пострадавших. Еще один обломок дрона-камикадзе упал в Голосеевском районе столицы, но не привел к разрушениям и не навредил горожанам.

"Самое важное, что этот удар Киев пережил без жертв, за что мы должны благодарить силы и средства ПВО", – убежден Шаманов.

Фото инцидента в сети: насколько это критично

Почти сразу после того, как "Шахеды" и их обломки повредили многоэтажку, в интернете появились фото с места событий. Такие действия могли помочь врагу, ведь позволяли практически в режиме реального времени видеть последствия своих преступных действий.

"Враг охотится за системами и средствами противовоздушной обороны: западных образцов, украинских образцов и мобильными группами. Выкладывая такие видео, люди пытаются увеличить свою аудиторию, но враг постоянно отслеживает и анализирует информационное поле Украины. Собирая такие видео, они могут выяснить дислокацию сил и средств ПВО", – подчеркнул спикер КГВА.

Подробности ночной атаки агрессора