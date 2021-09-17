Надо больше аргументов: в Институте нацпамяти предостерегли от перехода на латиницу

Антон Дробович отметил, что переход Украины с кириллицы на латиницу весьма дискуссионный вопрос. И он должен базироваться на более мощной аргументации, чем отстранение от России.

По словам директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, наша страна имеет очень много наследия, которое Россия себе присвоила. Страна-агрессор активно пиарит украденное у других стран.

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Дробович подчеркнул, что кириллический мир – это специфическое культурное наследие. Она глубоко укоренилась в украинскую историю и культуру.

Отказ от этого должен иметь куда большую аргументацию, чем отстранение от России,

– подчеркнул чиновник.

Заявление Данилова могло быть провокацией

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине стоит перейти на латиницу. По словам Дробовича, Россия всегда очень болезненно реагировала на призывы сменить кириллицу. Именно поэтому заявление Данилова могло быть провокацией.

Дробович отметил, что секретарь СНБО мог "прощупать враждебные настроения".

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