За словами директора Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича, наша країна має дуже багато спадщини, яку Росія собі привласнила. Країна-агресорка активно піарить вкрадене в інших країн.

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Дробович наголосив, що кириличний світ – це специфічна культурна спадщина. Вона глибоко вкорінилася в українську історію та культуру.

Відмова від цього повинна мати куди більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії,

– наголосив чиновник.

Заява Данілова могла бути провокацією

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні варто перейти на латиницю. За словами Дробовича, Росія завжди дуже болісно реагувала на заклики змінити кирилицю. Саме тому заява Данілова могла бути провокацією.

Дробович зауважив, що секретар РНБО міг "промацати ворожі настрої".

Заява Данілова: головне