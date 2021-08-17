Надо бороться, – экс-посол США ответил, удастся ли остановить "Северный поток-2"
Источник:24 канал
В России заявили, что строительство "Северного потока-2" находится на финальной стадии. Однако Украина должна бороться за то, чтобы остановить этот процесс.
Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, история с запуском "Северного потока-2" не решается за один день, ведь здесь очень важны и политические позиции.
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Удастся ли остановить достройку
Как отметил Чалый, задачей спецпредставителя по вопросам энергетики Амоса Хохштейна будет не допустить того, чтобы Россия использовала газопровод в качестве энергетического оружия. Он в основном на это и ориентирован.
При этом мы должны прекрасно понимать, что надо бороться за это, но достройку сейчас вряд ли удастся остановить,
– отметил экс-посол Украины в США.
Интервью с Валерием Чалым в программе "Первые лица": смотрите видео
"Северный поток-2": коротко
- Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля заключили соглашение по "Северному потоку-2". Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Украина сделает все возможное, чтобы газопровод не сертифицировали в ЕС.
- Посол России в Германии заявил, что до завершения строительства "Северного потока-2" остались считанные недели.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Россия использует "Северный поток-2" для политического шантажа Украины.