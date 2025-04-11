В Минобороны рассказали, какой крайний срок прохождения ВВК для ограниченно годных

Все граждане, признанные ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Обновить свой статус нужно до 5 июня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Смотрите также Мобилизация по-новому: кто из студентов потеряет отсрочку и что изменится для преподавателей

Сколько есть времени на повторное прохождение ВВК

В Минобороны напомнили, что военнообязанные граждане, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2025 года, должны обязательно повторно пройти ВВК. В ведомстве отметили, что это является требованием действующего законодательства.

Важно! Крайний срок прохождения ВВК – 5 июня 2025 года включительно.

Для прохождения комиссии необходимо:

получить направление на ВВК – через приложение Резерв+ или лично в ТЦК и СП;

явиться в медицинское учреждение и пройти ВЛК;

получить новое решение о пригодности или непригодности к военной службе.

В Минобороны призвали граждан не медлить с прохождением процедуры, ведь оно является обязательным согласно закону.

Напомним, что в Украине есть определенные категории лиц, которые не подлежат мобилизации по состоянию здоровья. Заметим, что окончательную пригодность к службе определяет.