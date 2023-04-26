Надо обследование: врачи рассказали о состоянии девочки, которую забрали у самой старшей матери Украины
Источник:Суспильне
12-летняя Анна-Мария, которую недавно отобрали у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной, находится в детской больнице Чернигова. Сейчас проводят плановое медицинское обследование девочки.
Девочку привезли в больницу без особых жалоб на состояние здоровья. С 25 апреля с ребёнком работает психолог. Об этом рассказала гендиректор больницы Татьяна Лебедева.
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В каком состоянии 12-летняя дочь самой старшей матери Украины
По словам Лебедевой, Анну-Марию осмотрят все специалисты. Это будет не только педиатрический осмотр, но и специализированный – кардиологи, эндокринологи, офтальмолог, ЛОР.
Сама девочка ни на что не жалуется и ведет себя, как обычный ребенок 12-ти лет. Сколько она будет находиться в больнице – пока неизвестно.
Мы должны ее обследовать и дать заключение о медицинском осмотре. Она у нас будет до тех пор пока будет существовать потребность в ее медицинском обследовании. Если мы обнаружим какое-нибудь заболевание, то будем приступать к его лечению,
– отметила Лебедева.
Кстати, 25 апреля к девочке наведывалась ее мать Валентина Подвербная. Однако виделась ли она с ребенком – неизвестно, поскольку действуют определенные карантинные ограничения.
"Вопрос о посещении матери еще не решен. Это мы будем решать совместно со службой по делам детей. Прямого запрета на посещение матерью нет", – добавила врач.
Девочка жаловалась на свою мать / Скриншот
Что этому предшествовало
- Самую старшую мать Украины Валентину Подвербную из Чернигова лишат родительских прав. Она родила Анну-Марию в 65 лет.
- Накануне девочка выложила пост в инстаграме, где рассказала, как ее мать издевается над ней. 12-летняя девочка попросила забрать ее от собственной мамы.
- Затем девочка опубликовала аудиозапись, где она жалуется на то, что ей нужна операция на глазу, ведь она считает, что может остаться с косоглазием на всю жизнь. Однако ее мать ответила отказом.
- Позже у 78-летней Валентины Подвербной немедленно отобрали ребенка из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы его жизни.
- Полиция Черниговской области установила, что ребенок проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие.
- За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать девочки составили административные протоколы.