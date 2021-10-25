Надо понимать последствия, – Данилов о введении визового режима с Россией

Алексей Данилов озвучил свою позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что пограничники и так проводят "колоссальную" проверку россиян, которые въезжают в нашу страну.

Россия очень агрессивно относится к Украине как к государству. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в интервью.

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Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем,

– сказал Данилов.

Он добавил: "Хочу сказать, эта информация достаточно специфична. На самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию".

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