Надо уничтожить все: Черник проанализировал цели российских ракетных атак

Ударами по украинской энергетике, в частности по ТЭС, Россия закладывает основу для нового наступления. Об этом пишет The Wall Street Journal. Таким образом россияне хотят истощить ПВО Украины, отвлечь внимание и ресурсы Вооруженных сил от линии фронта.

Теорию издания The Wall Street Journal проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Важно Будут ли снова отключения света: россияне разрушили одну из крупнейших ТЭС в Украине

Цель ракетных атак

Он отметил, что не согласен с этим тезисом, ведь стоит обратить внимание на цикличность ударов. Военный эксперт условно разделил их на три больших цикла:

Первый – это октябрь 2022 года.

Второй апрель 2023 и октябрь 2023.

Третий сейчас мы находимся его на завершающем этапе.

Ничего нового россияне не предложили. За исключением того, что раньше они били по трансформаторным станциям, а теперь начали бить по электрогенерирующим станциям.

Здесь такой очень интересный признак того, почему именно сейчас противник это начал делать. Он осознает, что не может вернуть Украину назад. Итак, надо уничтожать все то, что в перспективе для нас будет полезным,

– подчеркнул Петр Черник.

"Почему такая информация распространяется? И мы уже убедились множество раз, что наш противник умеет вбрасывать нужную ему информацию даже на очень больших и качественных медийных площадках", – добавил военный эксперт.

Новые цели россиян

По словам Черника, среди целей есть еще одна относительно новизна – это газогенерирующие комплексы. Чтобы объяснить причину этих атак, стоит вспомнить о тезисе – россияне осознают, что Украина окончательно от них отрывается.

Действительно, Украина имеет едва ли не самый большой потенциал в части того, что называется "подземные газовые хранилища". Они довольно большие, они довольно мощные. Разрабатываются уже более 100 лет,

– объяснил военный эксперт.

"Кстати, было время в середине 60-х годов, когда и Москва, и тогдашний Ленинград питались именно из украинского газа, пока не начал осваиваться Большая Сибирь. Украина до сих пор имеет довольно большие запасы природного газа", – отметил эксперт.

Эти подземные хранилища точно в перспективе будут полезными: чтобы там хранился европейский, в первую очередь, норвежский газ. А также сжиженный газ, который все больше набирает обороты поставки в Европу из Соединенных Штатов Америки. Это очень прибыльный бизнес.

Какие еще темы анализировал Черник