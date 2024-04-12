Теорію видання The Wall Street Journal проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Важливо Чи будуть знову відключення світла: росіяни зруйнували одну із найбільших ТЕС в Україні

Мета ракетних атак

Він зазначив, що не погоджується з цією тезою, адже варто звернути увагу на циклічність ударів. Військовий експерт умовно поділив їх на три великі цикли:

Перший – це жовтень 2022.

Другий квітень 2023 і жовтень 2023.

Третій зараз ми перебуваємо його на завершальному етапі.

Нічого нового росіяни не запропонували. За винятком того, що раніше вони били по трансформаторних станціях, а тепер почали бити по електрогенеруючих станціях.

Тут така дуже цікава ознака того, чому саме зараз противник це почав робити. Він усвідомлює, що не може повернути Україну назад. Отже, треба нищити все те, що у перспективі для нас буде корисним,

– наголосив Петро Черник.

"Чому така інформація розповсюджується? Та ми вже переконалися безліч разів, що наш противник уміє вкидати потрібну йому інформацію навіть на дуже великих і якісних медійних майданчиках", – додав військовий експерт.

Нові цілі росіян

За словами Черника, серед цілей є ще одна відносно новизна – це газогенеруючі комплекси. Щоб пояснити причину цих атак, варто згадати про тезу – росіяни усвідомлюють, що Україна кінцево від них відривається.

Дійсно, Україна має чи не найбільший потенціал в частині того, що називається "підземні газові сховища". Вони доволі великі, вони доволі потужні. Розробляються вже понад 100 років,

– пояснив військовий експерт.

"До речі, був час у середині 60-х років, коли й Москва, й тодішній Ленінград живилися саме з українського газу, допоки не почав освоюватися Великий Сибір. Україна і досі має доволі великі запаси природного газу", – зазначив експерт.

Ці підземні сховища точно у перспективі будуть корисними: аби там зберігався європейський, в першу чергу, норвезький газ. А також скраплений газ, який все більше набирає обертів постачання до Європи зі Сполучених Штатів Америки. Це дуже прибутковий бізнес.

Які ще теми аналізував Черник