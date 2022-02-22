Надо ждать серьезного обострения, – представитель в ТКГ спрогнозировал ближайшие недели

Россия официально признала боевиков. Однако формально войска государства-агрессора не будут воевать в псевдореспубликах.

Там будут террористические группировки, преданные России, на территорию которых могут войти российские миротворцы. Поэтому Украине нужно ожидать обострения. Об этом в эфире 24 каналу сказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Гармаш: Россия знает, что ей ничего не угрожает

Он считает, что россияне будут воевать под видом боевиков псевдореспублик. Россия может зайти открыто на основе якобы защиты своих граждан или своих миротворцев.

Следует ожидать серьезного обострения на Донбассе. Не просто так они производят мобилизацию, не просто так скапливают свои войска. Они знают, что им ничего не угрожает. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в ТКХ

Какова цель Путина

Гармаш отметил, что глава Кремля четко обозначил цель своих действий. Его цель:

посадить Украину на стол переговоров непосредственно с боевиками;

перевести свои провокации в гражданский конфликт;

снять ответственность с России

Что нужно делать властям Украины

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Представитель в ТКГ отметил, что нужно как минимум ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях.

"Действительно разорвать дипломатические отношения и требовать от Запада выполнения тех угроз, которые он сам озвучил: введение санкций, серьезно подрывающих экономику России", – добавил он.

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