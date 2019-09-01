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      Надо защищать права меньшинств, – Зеленский высказался о языковом вопросе

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет разницы, какой язык является родным для граждан Украины, если они хотят изучать украинский.

      В целом, языковой вопрос в Украине является "очень сложным". Об этом Зеленский заявил в интервью "1+1".

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      Он подчеркнул, что выступает за законодательное урегулирование прав представителей национальных меньшинств.

      Какое бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть прописано: их язык, их вера и достаточно – армия у нас одна, украинская,
      – подчеркнул Зеленский.

      По его мнению, нет разницы, какой язык родной для гражданина Украины, если он хочет изучать украинский.

      "И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40–50 лет на эту страну. Если так было и он работал на Украину, когда та была еще в составе СССР. Он не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", – подчеркнул Зеленский.

      Что означает языковой закон, который приняли в июле 2019 годаКто будет говорить на украинском? Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины.

      Где будут говорить на украинском? В публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживание на транспорте и в публичных заведениях.

      Важно: речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Это напоминание, что общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это нормально. СМИ и сайты могут издаваться на нескольких языках. Но в первую очередь – на государственном языке.

      Все это – не распространяется на язык частного общения и религиозных обрядов.

      Что делать нацменшинам и тем, кто не знает украинского? Не переживать и учиться. Лицам, относящимся к коренным народам, нацменьшинствам, иностранцам и лицам без гражданства создают надлежащие условия для изучения государственного языка. Государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение на языке нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским.

      закон про мову
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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