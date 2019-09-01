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      Треба захищати права меншин, – Зеленський висловився про мовне питання

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський вважає, що немає різниці, яка мова є рідною для громадян України, якщо вони хочуть вивчати українську.

      Загалом, мовне питання в Україні є "дуже складним". Про це Зеленський заявив в інтерв'ю "1+1".

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      Він наголосив, що виступає за законодавче врегулювання прав представників національних меншин.

      Яке б не було рішення, воно буде бити по президенту і парламенту дуже сильно. Я впевнений, що повинен бути законопроект про захист прав меншин. І там повинно все бути виписано: їхня мова, їхня віра і достатньо – армія у нас одна, українська,
      – підкреслив Зеленський.

      На його думку, немає різниці, яка мова рідна для громадянина України, якщо він хоче вивчати українську.

      "Та діти вже у цієї людини всі говорять українською, чи онуки. А якщо людина працювала 40-50 років на цю країну. Якщо так було і вона працювала на Україну, коли та була ще в складі СРСР. Вона що не така людина, щось змінилось? Тому треба захищати права меншин, я впевнений. Знайти оцю модель, про яку я сказав", – наголосив Зеленський. 

      Що означає мовний закон, який ухвалили в липня 2019 рокуХто говоритиме українською? Всі громадяни України та ті, хто хоче стати громадянином України. 

      Де говоритимуть українською? У публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування на транспорті, і у публічних закладах.

      Важливо: ідеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Це нагадування, що спілкуватись у державі її державною мовою – це не утиск, це – нормально. ЗМІ та сайти можуть видаватись кількома мовами. Але у першу чергу – державною мовою.

      Все це – не поширюється на мову приватного спілкування та релігійних обрядів.

      Що робити нацменшинам та тим, хто не знає української? Не перейматись та вчитись. Особам, які належать до корінних народів, нацменшин, іноземцям та особам без громадянства створюють належні умови для вивчення державної мови. Держава гарантує всім громадянам, які належать до нацменшин та корінних народів, право на навчання мовою нацменшини чи відповідного корінного народу поряд з українською. 

      закон про мову
      Що передбачає закон про мову – інфографіка

       
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський мовне питання
      Джерело: 24 канал
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