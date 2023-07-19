Их "съедят" за 5 минут: кто и как встретит вагнеровцев на границе Украины

В Беларусь прибыло от 500 до 700 наемников ЧВК "Вагнера". Это люди с определенным боевым опытом. Впрочем, угрозы для Украины сейчас нет.

Об этом 24 каналу отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он объяснил, кого именно вагнеровцы могут встретить на границе с Украиной и что после этого с ними будет.

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Вагнеровцы не являются угрозой

Украинские границы на севере и непосредственно с Беларусью серьезно усилены. Поэтому если вдруг какая-то группа наемников ЧВК "Вагнера" двинется в сторону нашего государства, их сразу встретят и точно не с хлебом-солью.

На границе с Беларусью стоит очень крутое подразделение наших спецназовцев – "лесных котиков". Если кто-то к ним зайдет, то вагнеровцев они "съедят" за 5 минут. Они ждут, это их работа,

– отметил Сазонов.

Пока и в ГУР уверяют, что нет непосредственной угрозы вагнеровцев со стороны Беларуси. Они заходят без оружия и тяжелой техники. Украинская разведка не прекращает мониторить ситуацию.

"Вагнеровцы здесь в Бахмуте убедились, что "мясные штурмы" ничем хорошим не заканчиваются. Они просто погибают. Без техники они идти не могут, а ее у них нет. Но если вдруг они захотят проверить на прочность украинских пограничников и "лесных котиков", то они (вагнеровцы – 24 Канал) скоро закончатся", – подчеркнул военнослужащий.

Кирилл Сазонов о вагнеровцах в Беларуси: смотреть видео

Бояться следует скорее белорусам. Поскольку в ЧВК "Вагнер" все так же входят бывшие заключенные, осужденные за разные преступления.

"Там много заключенных, людей с большими сроками за убийства, изнасилования, грабежи – они пошли воевать. Теперь они на территории Беларуси и снова чувствуют себя над законом. Надо быть очень осторожными", – подчеркнул Сазонов.

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