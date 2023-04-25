Сколько российских войск в Беларуси и приграничных областях: генерал Наев назвал количество

К действиям на северном направлении россияне привлекают две группировки прикрытия государственной границы. Их общая численность – около 17 тысяч человек.

Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. К тому же российские войска находятся на полигонах Беларуси.

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Российские войска в Беларуси и приграничных областях

По словам Наева, к действиям на северном направлении российские захватчики привлекают две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и Брянской и Курской областях. Их общая численность – около 17 тысяч человек.

На полигонах Беларуси также сохраняется присутствие вражеских войск общей численностью около 2 800 человек. На белорусских военных аэродромах до сих пор находятся самолеты и вертолеты воздушно-космических сил вооруженных сил России.

Несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся в более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, учим людей,

– отметил Наев.

Существует ли угроза повторного наступления из Беларуси

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявлял, что России нужна территория Беларуси для подготовки своих мобилизованных. К тому же Кремль использует белорусскую территорию для политического давления.

Буданов подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких угроз повторного наступления с территории Беларуси нет. Он напомнил, что неоднократно заявлял о том, что информация об угрозе из Беларуси – преувеличена.