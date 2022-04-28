"Нафаршировали танк тротилом и стреляем посреди села": СБУ перехватила разговор оккупантов

Убийства мирных украинцев представляют потеху для российских военных. Оккупанты радостно делятся друг с другом историями о своих преступлениях.

Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских захватчиков. В ней один из рашистов рассказал, как они украли танк.

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Идем сейчас укропов крушить. Отжали у них танк, в*бали в него пол тонны тротила. На*башили его болтами, гайками, ху*йками. Увешали его минами, сделали из него дистанционное управление. Сейчас на пульте его в деревню запустим. Посреди села, как е*нем! Там будет бабах,

– сказал рашист.

Вражеского военного совершенно не смущает, что в деревне живут мирные люди. Напротив – он с упоением рассказывает о кровавых планах.

Смотрите видео с перехваченным разговором оккупантов:

В СБУ подчеркнули, что эту информацию используют в международных судах, чтобы наказать убийц.

О чем говорили оккупанты в предыдущих перехваченных разговорах

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