В "Нафтогазе" объяснили причины увольнения членов Наблюдательного совета

Кабинет министров принял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В компании отреагировали на это решение и объяснили ситуацию.

После добровольной отставки трех независимых членов Наблюдательного совета – Клэр Споттисвуд, Людо Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа – орган стал неполномочным. То есть потерял возможность принимать решения.

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Для того, чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона, и чтобы в соответствии с законодательством Кабмин мог выполнять функции Наблюдательного совета до избрания его нового состава, нужно прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало,

– отметили в компании.

Причина увольнения других членов Наблюдательного совета

Таким образом в НАК объяснили решение Кабинета министров досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета от государства:

Натальи Бойко;

Юлии Кузнецовой;

Юлии Свириденко.

Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже до декабря будет избрано новых независимых членов наблюдательного совета на открытом конкурсе,

– добавили в "Нафтогазе".

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