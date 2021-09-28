В "Нафтогазе" объяснили причины увольнения членов Наблюдательного совета

28 сентября 2021 , 10:29
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Источник:

"Нафтогаз Украины"

Кабинет министров принял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В компании отреагировали на это решение и объяснили ситуацию.

После добровольной отставки трех независимых членов Наблюдательного совета – Клэр Споттисвуд, Людо Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа – орган стал неполномочным. То есть потерял возможность принимать решения.

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Для того, чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона, и чтобы в соответствии с законодательством Кабмин мог выполнять функции Наблюдательного совета до избрания его нового состава, нужно прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало,
– отметили в компании.

Причина увольнения других членов Наблюдательного совета

Таким образом в НАК объяснили решение Кабинета министров досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета от государства:

  • Натальи Бойко;
  • Юлии Кузнецовой;
  • Юлии Свириденко.

Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже до декабря будет избрано новых независимых членов наблюдательного совета на открытом конкурсе,
– добавили в "Нафтогазе". 

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Изменения в "Нафтогазе": последние новости

  • Кабинет министров 28 апреля 2021 года уволил с должности председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на нее Юрия Витренко.
  • Кроме этого, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета компании, представителей государства в ней.
  • Независимые члены Наблюдательного совета 7 сентября подали в отставку. Из компании ушли Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден.
Автор: Олег Васьків