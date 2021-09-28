После добровольной отставки трех независимых членов Наблюдательного совета – Клэр Споттисвуд, Людо Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа – орган стал неполномочным. То есть потерял возможность принимать решения.
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Для того, чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона, и чтобы в соответствии с законодательством Кабмин мог выполнять функции Наблюдательного совета до избрания его нового состава, нужно прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало,
– отметили в компании.
Причина увольнения других членов Наблюдательного совета
Таким образом в НАК объяснили решение Кабинета министров досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета от государства:
- Натальи Бойко;
- Юлии Кузнецовой;
- Юлии Свириденко.
Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже до декабря будет избрано новых независимых членов наблюдательного совета на открытом конкурсе,
– добавили в "Нафтогазе".
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Изменения в "Нафтогазе": последние новости
- Кабинет министров 28 апреля 2021 года уволил с должности председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на нее Юрия Витренко.
- Кроме этого, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета компании, представителей государства в ней.
- Независимые члены Наблюдательного совета 7 сентября подали в отставку. Из компании ушли Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден.