Після добровільної відставки трьох незалежних членів Наглядової ради – Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейдена та Бруно Лескуа – орган став неповноважним. Тобто втратив можливість ухвалювати рішення.

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Для того, щоб компанія не залишилася без повноважного органу управління напередодні опалювального сезону, і щоб відповідно до законодавства Кабмін міг виконувати функції Наглядової ради до обрання її нового складу, потрібно припинити повноваження представників держави, що уряд і зробив,

– зазначили у компанії.

Причина звільнення інших членів Наглядової ради

Таким чином у НАК пояснили рішення Кабінету міністрів достроково припинити повноваження членів наглядової ради від держави:

Наталії Бойко;

Юлії Ковалів;

Юлії Свириденко.

Компанія вітає рішення уряду як вихід з ситуації, яка склалася, і розраховує, що вже до грудня буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі,

– додали у "Нафтогазі".

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