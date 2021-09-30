В "Нафтогазе" заявили о шансах остановить "Северный поток-2"

США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре 2021 года. "Нафтогаз" активно работает над конкретными юридическими инструментами для того, чтобы предотвратить функционирование российского газопровода.

Об этом в эфире 24 канала сообщила Светлана Залищук – советник главы "Нафтогаза". По ее словам, законодательство США сегодня является очень перспективным.

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Залищук считает, что США смогут наложить повторные санкции на "Северный поток-2" без администрации Джо Байдена. Они смогут избегать или ограничивать санкции, которые президент США ранее использовал.

В чем перспективность закона

Советник отметила, что вскоре должно состояться голосование в Сенате США по проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Соответствующий закон является важным и перспективным.

Самый сложный этап прохождения закона был именно в Палате представителей. У нас есть позитив, потому что знаем, что в Сенате есть большинство. По предварительным данным, именно они готовы проголосовать за этот закон. Светлана Залищук Советник главы "Нафтогаза"

В документе предусмотрели новые санкции против России и помощь Украине.

Советник отметила, Конгресс ни разу не "проваливал" голосования. "Это один из важнейших элементов законотворческого процесса в США, потому что говорится о безопасности Штатов", – рассказала она.

Залищук: Шанс на повторные санкции есть

По мнению Залищук, у Украины есть большая вероятность на внедрение повторных санкций по "Северному потоку-2".

Если будут санкции против "Северного потока-2", то на любую европейскую компанию, которая вступает в отношения с оператором газопровода, они также будут распространяться автоматически,

– отметила советник.

По словам Залищук, санкции предусматривают замораживание кредитов и неспособность работать с банками. Именно поэтому ни одна европейская компания не решается работать с подсанкционными компаниями.

"В санкциях есть и роль украинского государства. Мы очень активно работаем с Конгрессом. Существует роль и "Нафтогаза", и дипломатов", – подчеркнула советник.

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