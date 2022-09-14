Армения будет вынуждена идти на уступки, – политолог о конфликте этой страны с Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострился конфликт. Армяне просили помощи у россии и ОДКБ, но безрезультатно.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Ранее главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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Эрдоган договорился с путиным о Нагорном Карабахе

Загородний отметил, что обстрелы ведут объединенные войска Азербайджана и Турции. Следовательно, нельзя исключать, что Эрдоган договорился с путиным о Нагорном Карабахе. Кроме того, Азербайджан может потребовать прямого доступа в город Нахичевань.

Вероятно, это была договоренность, что никакой реакции не будет,

– заметил политолог.

ОДКБ фактически не существует

Он добавил, что ОДКБ фактически не существует. Организация разрушена, потому что россия и так сдает собственных союзников.

"Армения будет вынуждена идти на уступки союзному блоку Азербайджана и Турции. Также, скорее всего, будет вынуждена выстраивать отношения либо с США, либо с Евросоюзом, либо подписывать договоры непосредственно с Турцией", – подчеркнул Загородний.

Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана

Политолог рассказал, что сейчас есть сомнения в том, есть ли вообще влияние в россии в Средней Азии. С той территории также была вывезена часть военных для войны в Украину. Да и без того там большее влияние уже имеют Китай, Турция и США.

Если даже Таджикистан попросит россию ввести войска как в Казахстан, она не сможет этого сделать,

– подчеркнул он.

Загородний добавил, что непонятно, была ли перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана между правительственными войсками. Или это талибы прощупывают крепость правительства Таджикистана.

"В Таджикистане большее влияние будет иметь даже не Турция, а Иран. У них и речь похожа, да и они потомки персов, а то – турки. Поэтому те страны будут искать другие силы, которые будут гарантировать им безопасность", – подытожил политолог.

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